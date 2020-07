San Giovanni/Barra – Detenzione e spaccio di droga, arrestato 68enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Atripaldi un uomo a bordo di un’auto.

I poliziotti hanno rinvenuto, occultata sotto il sedile dell’autovettura, una busta contenente 1,2 Kg circa di marijuana.

Ciro Carotenuto, 68enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente; inoltre, l’auto è stata sottoposta a sequestro.