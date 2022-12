San Giovanni a Teduccio – Spaccio, fermato 57enne di Portici

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato fuori un’abitazione di corso San Giovanni una persona che, dopo aver parlato con un individuo, si è allontanata a bordo di un’auto per poi ritornare e consegnargli degli involucri; l’uomo, dopo averli ricevuti, è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno trovato in possesso di due panetti di hashish del peso di circa 190 grammi e 115 euro.

Inoltre, gli operatori hanno visto la persona che aveva ceduto la sostanza raggiungere uno stabile e l’hanno bloccata trovandola in possesso di un panetto di hashish; inoltre, nell’androne, hanno rinvenuto, altri 12 panetti della stessa sostanza del peso complessivo di 856 grammi, una bustina contenente circa 31 grammi di cocaina, 20 involucri con circa 10 grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione, mentre, nel suo appartamento, hanno trovato altri 10 involucri con circa 5 grammi di cocaina e 60 euro.

A.A., 57enne di Portici, e E.R., 36enne napoletano, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; inoltre, il 36enne è stato altresì arrestato per spac