San Giovanni a Teduccio – Rinvenuta droga in un’auto abbandonata

Stanotte gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in corso San Giovanni a Teduccio un’auto parcheggiata e in stato di abbandono, col finestrino del lato guidatore abbassato.

I poliziotti hanno rinvenuto, occultati sotto il sedile dell’autovettura, 3 sacchetti contenenti 280 grammi circa di marijuana che sono stati sequestrati così come l’automobile.