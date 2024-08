San Giovanni a Teduccio – Minaccia e aggredisce la madre, arrestato 32enne

Nella decorsa notte, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locala Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare nel quartiere San Giovanni a Teduccio.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi e di fronte al suo rifiuto l’aveva minacciata con un coltello.

Gli operatori, pertanto, hanno subito intercettato l’uomo, un 32enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia.