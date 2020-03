San Giorgio a Cremano – Zinno: “Sostegno alle famiglie per l’accudimento dei figli durante il periodo di sospensione di scuole e asili nido”

Cari concittadini la giunta regionale della Campania ha approvato misure di sostegno economico alle famiglie per l’accudimento dei figli al di sotto dei 15 anni durante il periodo di sospensione di scuole e asili nido. Il contributo di 300 o 500 euro, a seconda dell’ISEE, è rivolto ai nuclei familiari in cui i genitori o il genitore (in caso di famiglia mongenitoriale) siano impegnati in attività lavorativa ed impossibilitati ad accudire direttamente i figli.

Attendiamo la pubblicazione del bando, dopo il quale vi fornirò le informazioni necessarie per presentare domanda.

Intanto nella nostra città, come è già avvenuto nelle scorse ore, proseguiranno questa notte gli interventi di sanificazione e igienizzazione di strade e marciapiedi, nonchè di sportelli bancomat e postali. Vi ricordo che siamo una delle prime amministrazioni ad aver effettuato attività di questo genere e che esse vengono svolte regolarmente per la sicurezza di tutti.

Rispetto invece alle attività commerciali che possono restare aperte e che forniscono beni di prima necessità , ho purtroppo dovuto informare la Guardia di Finanza che qualcuno ha aumentato i prezzi della merce. E’ chiaro che questo è un comportamento disdicevole, che contrasta invece con quanto stanno facendo tanti commercianti che continuano a svolgere la propria attività con rispetto delle norme di sicurezza, onestà e responsabilità.

Infine vi invito ad uscire solo se strettamente necessario. I controlli delle Forze dell’Ordine proseguono con posti di blocco per la sicurezza dei cittadini. Avrete già letto della prima denuncia di una persona che si è recata a San Giorgio da Ponticelli per andare a festeggiare il compleanno di un parente. Non commettiamo questi errori. Comportiamoci con giudizio. Giorgio Zinno sindaco di San Giorgio a Cremano