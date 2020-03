San Giorgio a Cremano – Zinno: “Sospesa la sosta a pagamento, maggiori controlli sul territorio”

SOSPESA LA SOSTA A PAGAMENTO – MAGGIOR CONTROLLO SUL TERRITORIO

Cari Concittadini,

Come tutti sapete, ieri il Governo ha stabilito misure ancora più restrittive rispetto alle attività che possono restare aperte e quelle che devono chiudere. Decisioni che, unite al nostro forte senso di responsabilità , hanno l’obiettivo di ridurre il contagio limitando ulteriormente il contatto tra le persone.

In questa situazione, consapevole dei disagi e dei cambiamenti che riguardano ognuno di noi, abbiamo deciso, insieme all’assessore De Martino di SOSPENDERE IL PAGAMENTO DELLA SOSTA NEGLI STALLI DELIMITATI DALLE STRISCE BLU da oggi, almeno fino al 3 aprile.

Abbiamo il dovere di mettere in campo azioni che in questo momento aiutino la nostra comunità a mitigare le difficoltà. Questo è un altro piccolo passo in questa direzione, oltre all’assistenza agli anziani e alle persone con fragilità attiva da ieri, alla sospensione dei termini per il pagamento dei tributi comunali eventualmente in scadenza nei termini di vigenza dall’ordinanza;

Intanto questa notte continueranno le attività di SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE del territorio, come abbiamo già fatto più volte in queste settimane senza tralasciare alcuna zona.

Per questo vi invito ad evitare di scrivermi nomi di strade o quartieri in cui mi chiedete gli interventi, perchè SARA’ COPERTA TUTTA LA CITTA’, oltre agli UFFICI COMUNALI aperti al pubblico.

Intanto abbiamo AUMENTATO IL NUMERO DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE in strada per effettuare controlli sulle prescrizioni imposte dal DPCM dell’11 marzo e garantire sempre maggiore sicurezza per i cittadini

Resta inteso che, al netto dei controlli ogni misura è efficace solo se tutti noi ci impegniamo a rispettare quanto stabilito e agiamo con buon senso e responsabilità.