San Giorgio a Cremano – Zinno: “Pubblicata la graduatoria corretta dei bonus disabili”

“Cari concittadini, in tre giorni siamo pronti per pubblicare la graduatoria corrette del bando per il bonus disabili da 600 euro concesso dalla Regione Campania. Sono pervenute 340 domande, 281 sono gli ammessi, 59 gli esclusi perché non residenti o perché le domande sono arrivate in ritardo o incomplete”. Lo rende noto il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.

“Per chiarezza pubblichiamo anche l’elenco mandato alla Regione Campania nelle scorse settimane con gli utenti che avevano servizi interrotti per causa del covid19 e che ovviamente non sono presenti nella graduatoria di questa mattina, spiega il sindaco.

Questa suddivisione ha creato qualche confusione tra gli utenti che credevano di essere stati esclusi mentre la Regione ha già i nominativi da iniziò maggio. Chi non dovesse leggere il proprio nome nella graduatoria può chiamare il numero 0815654353 in orario lavorativo per avere spiegazioni sui motivo dell’esclusione, prosegue il sindaco.

Ho letto molte polemiche e strumentalizzazioni politiche, negli scorsi giorni, sulla questione della graduatoria. Semplicemente, uffici che negli ultimi tre mesi hanno elaborato migliaia di domande, hanno compiuto un banale errore umano nell’organizzazione dei dati sui file Excel.

Parliamo di uffici dove dipendenti in giorni feriali e festivi, giorno e notte, hanno lavorato, durante tutta l’emergenza Covid-19 per garantire buoni spesa a 1400 famiglie, kit scuola a 1250, la consegna di circa 2.000 pacchi alimentari, la realizzazione di graduatorie per i bonus fitti con oltre 200 domande, il mantenimento dei servizi di assistenza domiciliare centinaia di anziani e disabili e che oggi hanno iniziato a lavorare per l’avvio dei campi estivi per minori entro il mese di giugno.

E’ bastata una semplice riorganizzazione del lavoro per rimettere in ordine i dati, che ora sono pubblicati su www.e-cremano.it

Il lavoro fatto, per noi, è motivo di grande orgoglio. Ora trasmetteremo la graduatoria alla Regione Campania ed attenderemo notizie per il pagamento dei bonus, insieme ai bonus destinati a disabili che avevano servizi erogati da noi e che sono stati sospesi a causa dell’emergenza.

Lo ripeterò all’infinito: noi non lasciamo nessuno indietro. Noi, continueremo a lavorare per sostenere i più deboli in questo gravissimo momento di crisi. A noi interessa solo lavorare nell’esclusivo interesse di questa magnifica comunità”, conclude Zinno.