San Giorgio a Cremano – Zinno perde parte del PD, Ruotolo: “Alleanza intorno ad un progetto condiviso”

“Ho deciso, insieme a circa il 30% dei tesserati del Pd, non proprio una sparuta minoranza, di non rinnovare la tessera del Pd sangiorgese. Perché noi abbiamo discusso e deciso in sede congressuale di costruire una alleanza attorno ad un progetto politico condiviso e di centrosinistra, non certo di dare una delega in bianco al candidato sindaco con la facoltà di decidere da solo persone, soggetti e liste da includere o escludere dalla coalizione solo ed esclusivamente a suo piacimento. Per questo ho deciso di candidarmi e di farlo a sinistra con Giovanni Marino, in una coalizione Civica, Progressista, Democratica che dal basso ha raccolto tantissime adesioni nella società civile, tra i professionisti della Città e nel mondo politico cittadino. In questo modo non potrò essere tacciato di tatticismo o di opportunismo, perché, semmai riuscirò ad entrare nelle istituzioni come consigliere, sarà grazie al mandato degli elettori e non attraverso alchimie di segreterie di partito.”

Rosario Ruotolo Dirigente PD San Giorgio a Cremano