San Giorgio a Cremano- Zinno: ” interventi di pulizia delle aree pubbliche pronte le ordinanze per i privati”

DI SEGUITO IL POST DEL PRIMO CITTADINO

“Cari concittadini,

sono riprese ormai le attività su tutto il territorio e tra queste vi sono interventi di pulizia straordinaria giá programmati in alcune aree sensibili di pertinenza comunale.

Questa mattina stiamo intervenendo presso il plesso S.Agnello, in via Cappiello e presso l’area Terra Felix.

Programmate anche, sempre per questa settimana, medesime attività di pulizia presso l’ex Liceo Scientifico, l’area Ex Insud case e nell’area ex ABB.

Gli interventi riguardano: diserbo, eliminazione di sterpaglie ed erbacce che infestano le zone e di conseguenza, ripulitura delle aree con l’eliminazione di qualsiasi rifiuto sia stato buttata in questo periodo.

Come tutti sapete si tratta di aree di pertinenza comunale e dunque il compito di intervenire spetta all’Ente. Per quelle private invece, siamo pronti a partire con le ordinanze in danno ai proprietari che non sono ancora intervenuti nella pulizia e rimozione pericoli nelle aree di loro proprietà.

Difatti purtroppo non tutti lo hanno fatto e dunque procederemo affinché riportino i propri terreni, che sono in stato di abbandono, ad uno stato di decenza.

Non possiamo più accettare inoltre che venga compromesso il decoro della nostra città che ognuno di noi sta contribuendo a rendere sempre più pulita.

Intanto entro fine giugno firmeremo l’accordo con la Città Metropolitana per poter abbattere l’ex liceo e trasformare quella zona in area a servizio delle due scuole e attendiamo il finanziamento definitivo per abbattere e ricostruire la scuola di via Cappiello così come da progetto condiviso con la la direzione del comprensivo IV Stanziale.”