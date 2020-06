San Giorgio a Cremano – Zinno: “Dopo due mesi e mezzo riattivate le strisce blu”

“Cari concittadini da questa mattina é stata riattivata la sosta a pagamento sulle strisce blu. Durante il lockdown, con ordinanza sindacale ho sospeso l’obbligo al ticket per andare incontro ai cittadini in un periodo complicato, ma tale sospensione non poteva essere senza termine”. Lo rende noto il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.