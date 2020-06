San Giorgio a Cremano – Verso le elezioni amministrative, “Città Futura”: “Sostegno pieno a Marino e alle idee messe in campo”

Entra nel vivo la corsa alla poltrona di primo cittadino del comune di San Giorgio a Cremano. E’ sempre più duello tra Giovanni Marino, candidato di una coalizione civica, e l’attuale sindaco Giorgio Zinno. In città e’ un susseguirsi di voci su candidati e presunti tali. Sul tema i rappresentanti della Lista “Città futura” hanno spento ogni polemica: “La coalizione civica a sostegno di Giovanni Marino non perde liste ma subisce trappole e maldicenze.

Questa campagna elettorale e’ caratterizzata da inciuci e pettegolezzi orchestrati da centri di interesse timorosi di perdere potere e volti a distrarre l’attenzione dall’invidia e dal degrado che pervadono la nostra Citta da troppi anni ormai.

La lista “Citta futura” resta ancorata ai valori democratici, civici e popolari del Laboratorio Civico.

Sui contenuti e sulle idee messe in campo, sulla sicurezza e sulla vivibilità confermiamo sostegno a Giovanni Marino, restando l’alternativa in campo a chi San Giorgio non la ama”.