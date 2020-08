San Giorgio a Cremano – Vernillo lascia la presidenza del PD

“Oggi giorno di riflessioni per me. In un momento di pausa, alla luce degli eventi politici che stanno interessando le persone a me più vicine e nella coerenza di un percorso che da anni sto portando avanti. Ho deciso di dimettermi da presidente della sezione cittadina.

Considero il PD ancora casa mia e continuo a sostenerlo con forza per le prossime regionali, ma per rispetto che ho nelle tante amiche e amici credo che debba farlo da semplice militante.”

così Antonio Vernillo