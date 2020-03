San Giorgio a Cremano – Vandalizzata l’insegna del Laboratorio Civico

Comunicato Stampa

“Stanotte le tabelle del Laboratorio Civico, delle liste che sostengono la candidatura a Sindaco di Giovanni Marino sono state divelte con rabbia.

Le liste fanno capo a Gaetano Arpaia e a Peppe Farina consiglieri comunali eletti in maggioranza che hanno avuto il coraggio di ostacolare la deriva politica e l’inefficienza amministrativa. Rivendichiamo il diritto a proporre idee e progetti per la prossima amministrazione.

Deve essere una campagna elettorale basata sul confronto e su cio’ che occorre necessariamente fare.

Partendo dalle istanze dei cittadini. Noi saremo in campo per parlare ai nostri concittadini, senza paure, con la nostra faccia per sostenere una Citta’ diversa, migliore per i piu deboli, piu sicura per le famiglie, piu viva per i nostri figli, piu’ bella per chi la vive.”