San Giorgio a Cremano – Vandalizzata la sede del partito Laboratorio Civico

“Ecco la sede come appare. Provano a cancellarci. Prepotenza e violenza che fanno male alla Politica tutta, quella che deve trovare soluzioni e innovazioni”. Così via social il candidato sindaco di San Giorgio a Cremano Giovanni Marino, dopo che ignoti hanno vandalizzato la sede del partito Laboratorio Civico.

Deve prevalere il confronto per il bene comune per una Città migliore, per l’interesse dei cittadini e non il privilegio dei pochi, prosegue Marino.

E’ ufficiale che il 20 e 21 Settembre voteremo per ridare slancio e vivibilita’ alla nostra San Giorgio a Cremano e noi senza paure saremo sempre dalla stessa parte, quella di chi non ha voce, di chi rivendica i diritti, di chi la ama, di chi vuole una Città sicura.

Sono il candidato Sindaco del Laboratorio Civico, di chi non si arrende alle provocazioni e intimidazioni”, conclude il candidato sindaco.