San Giorgio a Cremano – Ufficializzato il rientro nel Pd della consigliera Fortuna Criscuolo: “Sostegno e condivisione dell’azione di governo del sindaco Zinno”

Ufficializzato il ritorno nel gruppo consiliare del Partito Democratico della Consigliera comunale Fortuna Criscuolo. La consigliera ha protocollato oggi il suo passaggio al Pd, partito del sindaco Giorgio Zinno.

Un decisione che segue il rientro in maggioranza da parte della consigliera, lo scorso dicembre. Già alla fine del 2019 Criscuolo aveva chiarito la sua posizione: “Sono stata a volte anche critica nei confronti dell’ amministrazione – aveva detto – ma devo ammettere di aver trovato sempre uno spirito di grande collaborazione e volontà di affrontare le criticità da parte del Sindaco Zinno.

Oggi Criscuolo conferma quanto riferito a dicembre, ribadendo: ” Torno nel Pd, partito in cui mi rispecchio per la visione politica, investendo sulla fiducia che ha sempre legato me e il sindaco dopo anni di militanza comune. Continuerò a dare il mio contributo alle battaglie per il miglioramento della città, confermando attivamente il sostegno alla maggioranza e continuerò a farmi carico di alcune istanze, nell’interesse dei cittadini tutti, certa di poter insieme dare un segnale forte alla città”.

D’accordo Giuseppe Ferrara, segretario cittadino del Pd: “Abbiamo accolto con piacere la decisione di Fortuna Criscuolo, che conferma la concretezza dell’azione di governo del Sindaco Zinno e la visione politica che ha il Partito Democratico”.