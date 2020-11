San Giorgio a Cremano – Ufficializzata la composizione del nuovo Consiglio Comunale

E’ stata ufficializzata venerdì 6 novembre la composizione del nuovo Consiglio Comunale, votato nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre che ha confermato Sindaco della Città di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. La Commissione Elettorale ha consegnato gli atti, formalizzando così i risultati elettorali.

Tra nuovi eletti e consiglieri uscenti, non ci sarà una proclamazione ufficiale in quanto il Sindaco ha condiviso la proposta della Commissione elettorale di evitare ogni possibile rischio di contagio da Covid -19. Si attende la convocazione del Primo Consiglio Comunale che dovrà svolgersi necessariamente in presenza (naturalmente seguendo tutte le misure anticovid), in quanto vi sarà la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco e l’elezione del Presidente del Consiglio.

“Avremmo voluto organizzare una proclamazione pubblica dei neo consiglieri così come è sempre stato, con la partecipazione della cittadinanza che con le proprie preferenze ha eletto i suoi rappresentanti in Consiglio, – ha detto Giorgio Zinno – ma a causa dell’emergenza in corso, abbiamo condiviso con la Commissione elettorale la decisione di evitare ogni occasione di pericolo per la trasmissione del virus. Sono sicuro che nei prossimi anni questo Consiglio Comunale svolgerà un sereno e proficuo lavoro nell’interesse della nostra comunità, auspicando un confronto democratico e tenendo sempre vivo il senso di responsabilità che questo mandato comporta. Auspico, altresì, un clima sereno tra maggioranza ed opposizione, pur nel rispetto dei reciproci ruoli, nell’unico interesse della collettività. Se c’è una lezione che dobbiamo trarre da questi difficili mesi è che solo insieme potremo superare le difficoltà e operare compiutamente in favore dei più deboli, che più di tutti hanno bisogno del sostegno delle istituzioni.”

Di seguito i dati:

La coalizione che ha sostenuto il Primo Cittadino, si aggiudica ben 18 seggi nell’assise comunale (con 16.695 voti); 5 vanno alla colazione di Giovanni Marino ( con 5535 voti); 1 al Movimento 5 Stelle (con 1866 voti).

– Il “PD” si conferma primo partito con 5209 voti totali ed esprime 6 consiglieri:

Michele Carbone con 1245 preferenze; Pietro De Martino: 968 ; Cira Cozzuto:798; Arianna Chianese: 731; Andrea Longobardi: 432; Luigi Velotta: 399;

– Secondo il movimento “Idea Nuova” con 2341 voti totali ed esprime 3 consiglieri:

Antonio Esposito con 747 voti; Antonio Emozione con 671; Serena Ferrigno con 589;

– A seguire, “Italia Viva” con eletti: Giuseppe Giordano, già Presidente del Consiglio Comunale con 530 preferenze e Franco Iacono con 424;

– “Uniti per San Giorgio” con 2029 voti totali, porta in assise: Ciro Russo con 906 preferenze e Ciro Di Giacomo con 745;

– “Progetto San Giorgio” con 1974 voti totali, esprime due neo consiglieri alla prima esperienza: Grazia Fatalò con 206 voti e Sergio De Angelis con 202.

– “Campania Libera” conferma i suoi 1320 voti; in Consiglio siederà per la prima volta Carmela Punzo, eletta con 371 preferenze.

– Per la lista “Cento Passi” che ha raggiunto in totale 770 voti, eletto Renato Carcatella con 283 preferenze. – Infine “Per San Giorgio” con 749 voti, eletto Alessandro Cilento con 281 preferenze.

L’opposizione invece sarà composta dai seguenti consiglieri:

– Giovanni Marino (candidato sindaco con eletto) con 5535 preferenze; Luisa Mirabelli con 159 voti e Carlo Galletta con 140 per la lista Marino Sindaco.

– Eletto anche Giuseppe Farina per “Quartiere Mio” con 359 voti; Gaetano Arpaia nella lista Orgoglio Campano con 343 voti.

– Per il “Movimento 5 Stelle” un seggio va a Patrizia Nola (candidata sindaco non eletta) con 1866 preferenze.

Nessuna significativa differenza è stata rilevata dal Seggio Centrale rispetto ai risultati pubblicati sul sito dell’Ente che confermano quindi la composizione.