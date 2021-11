San Giorgio a Cremano – Tre positivi nell’ultima settimana, in quarantena classe del plesso Marconi

COVID 19 A SCUOLA: UN’INTERA CLASSE DEL PLESSO MARCONI POSTA IN QUARANTENA CON TRE POSITIVI NELL’ULTIMA SETTIMANA. LE MISURE RESTRITTIVE VENGONO APPLICATE IN BASE ALLE LINEE MINISTERIALI DA PARTE DEI MEDICI DELL’UOPC CON CUI SIAMO IN CONTINUO CONTATTO

Cari concittadini, oggi è stata posta in quarantena un’intera classe del plesso Marconi (I.C.Troisi) che nell’ultima settimana ha registrato 3 ragazzi positivi.

Le nuove normative dettate dalla “Revisione 0.2” della Circolare “Scuole Sicure”, diffusa dalla Asl Na 3 Sud, dello scorso 13 settembre, non impone quarantene obbligatorie, limitando la misura restrittiva ai contatti stretti dei positivi, autodichiaratisi sintomatici.

Tale misura era stata già applicata al primo caso indice di questa classe. Tutti gli altri alunni delle classe erano stati sottoposti a sorveglianza sanitaria senza quarantena per un periodo di 10 giorni, dallo scorso 25 ottobre, cosi’ come dettato le linee guida.

Durante tale periodo sono state però riscontrate altre due nuove positività all’interno della medesima classe. Pertanto, tenuto conto della rapida diffusione dei contagi tra lo stesso gruppo di alunni, i medici dell’UOPC dell’Asl hanno ritenuto opportuno porre studenti e docenti in quarantena, per un periodo di 10 giorni a partire dall’ultima presenza in classe del positivo più recente, ovvero venerdì 29 ottobre.

La quarantena terminerà l’8 novembre; è chiaro che prima del rientro a scuola dovranno tutti comunque effettuare un tampone di controllo.

Chiarisco inoltre che la disposizione delle quarantene è di competenza esclusiva dell’ASL ed attuata secondo linee normative ministeriali.

Tuttavia siamo in costante contatto con l’ufficio UOPC della ASL per monitorare l’evoluzione epidemiologica all’interno dei poli didattici.

Allo stesso tempo manteniamo relazioni costanti con i dirigenti scolastici, con cui ci confrontiamo come nel caso della dirigente Antonietta Maiello a cui , come sempre, non mancheremo di offrire supporto e condivisione delle eventuali scelte per la tutela della platea scolastica del nostro territorio.

Cosi il Sindaco Giorgio Zinno