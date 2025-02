San Giorgio a Cremano – “Storia dell’Arma dei Carabinieri raccontata attraverso le proprie battaglie”. Incontro con gli studenti alla presenza del Generale Minicucci, di autorità civili e militari e della magistratura

San Giorgio a Cremano ha accolto in Fonderia Righetti i vertici delle forze dell’Ordine: Polizia, Carabinieri Esercito e Guardia di Finanza, magistratura e diverse istituzioni per un incontro incentrato sulla “Storia dell’Arma dei Carabinieri attraverso le proprie battaglie”, raccontata nell’omonimo libro scritto dal Cav. Vincenzo Cuomo.

A parlare agli studenti delle scuole superiori, il Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, Comandante Interregionale dell’Arma dei Carabinieri – che ha offerto una testimonianza diretta sull’importanza storica e contemporanea dell’Arma, mettendo in evidenza non solo le grandi imprese, ma anche il rapporto diretto dei militari con la cittadinanza attraverso un lavoro che va oltre l’impegno, la dedizione e il coraggio ma che contempla anche grande umanità.

Tra i relatori, l’autore del volume, Cav. Vincenzo Cuomo che ha messo in evidenza come la conoscenza della storia e dei valori delle forze dell’ordine crei un forte legame tra le istituzioni e le comunità, promuovendo fiducia e rassicurazione sociale. Con il Prof. Rosario Bianco invece, fondatore della Casa Editrice Rogiosi, è stata sottolineata l’importanza di avere sul territorio una realtà editoriale che dà voce ad opere di grande valore culturale e storico. Infine il Presidente della Banca di Credito Cooperativo, Amedeo Manzo, da sempre vicino all’Arma dei Carabinieri, ha messo in risalto la presenza di tante e tali personalità, tutte schierate dalla stessa parte, ovvero dalla parte della legalità, per ispirare i giovani a seguirne l’esempio.

“Grazie a tutti coloro che hanno preso parte all’evento di oggi – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno nel suo intervento. Le forze di Polizia, la magistratura e le autorità civili. La loro presenza è segnale di attenzione e profonda sinergia con la città di San Giorgio a Cremano, in un rapporto quasi quotidiano improntato non solo alla sicurezza ma anche all’educazione delle nuove generazioni”.

Un particolare ringraziamento alla vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia; al Questore di Napoli Maurizio Agricola; alla presidente del Tribunale di Napoli, Dott.ssa Elisabetta Garzo; al procuratore capo di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso; alla procuratrice di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone e ancora, al il Gen. di Brigata Biagio Storniolo (comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri); al Gen. Paolo Borrelli (comandante provinciale della Guardia di Finanza); al Gen. Daniele Cesaro della (comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi); al Gen. Ciro Lungo (comandante della Regione Carabinieri Forestale Campania); al Col. Pantaleone Grimaldi (comandante del gruppo dei carabinieri di Torre Annunziata); al Magg. Francesca Romana Ruberto (comandante della Compagnia dei Carabinieri di TDG) e a tutte le altre forze dell’ordine territoriali.