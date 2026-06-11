San Giorgio a Cremano – Sorpreso a spacciare, arrestato pusher 19enne

19 anni il pusher, 19 anni il cliente.

I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano li hanno fermato entrambi in largo Arso.

Non un controllo casuale ma la conseguenza di una cessione di droga vista in diretta.

Alla stecchetta di hashish sequestrata in strada, i militari hanno aggiunto altre 7 dosi della stessa sostanza, 28 grammi di marijuana e circa 4300 euro in contante ritenuto provento illecito.

Il 19enne, incensurato, conservava tutto in casa.

E’ ora ai domiciliari, dovrà rispondere di spaccio e detenzione di stupefacenti.