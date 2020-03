San Giorgio a Cremano – Sorpresi a frugare tra i rifiuti, denunciate due persone di Torre del Greco

Posti di blocco all’ingresso e all’uscita della città. Pugno duro contro chi trasgredisce.

I controlli delle Forze dell’Ordine non si fermano. Polizia Municipale, Polizia di Stato e Carabinieri operano H 24 su tutto il territorio e da oggi posti di blocco sono stati posizionati anche nei vari punti di ingresso ed uscita dalla città.

La nostra Polizia Municipale sta effettuando controlli fino alle 24, vigilando anche su chi di notte rovista nella spazzatura, soprattutto nei giorni in cui sversa la frazione indifferenziata. Denunciate due persone straniere, provenienti da Torre del Greco, sorprese a frugare tra i rifiuti nei pressi della stazione Circum.

Ringrazio la Polizia di Stato e i Carabinieri per il grande lavoro che stanno portando avanti specialmente per i posti di blocco ai confini garantendo che nessuno entri o esca se non per i motivi strettamente necessari e previsti!

Intanto, in vista del ritiro delle pensioni che inizierà domani 26 marzo, abbiamo posizionato già transenne davanti agli uffici postali di via Bachelet e via Aldo Moro e domani vi saranno anche agenti della PM per assicurare la distanza di sicurezza e quindi evitare assembramenti.

Vi ricordo che per le operazioni relative alle pensioni è stato stabilito il criterio della suddivisione in ordine alfabetico, quindi non dovete recarvi alla Posta se il vostro cognome non corrisponde alla lettera indicata in quel giorno.

Giorgio Zinno