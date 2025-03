San Giorgio a Cremano – Rubinetti a secco per lavori programmati tra il 20 e 21 marzo: i dettagli

Gori comunica che nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 22:00 di giovedì 20 marzo 2025 alle ore 06:00 di venerdì 21 marzo 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

CORSO ROMA

CORSO UMBERTO I

CORTILE BORRELLI

CUPA MARE

LARGO ARSO

PIAZZA BERNARDO TANUCCI

PIAZZA MASSIMO TROISI

PIAZZA MUNICIPIO

VIA ALCIDE DE GASPERI

VIA ALESSANDRO MANZONI

VIA ANTONIO GRAMSCI

VIA BOTTEGHELLE

VIA BRUNO BUOZZI

VIA CAVALLI DI BRONZO

VIA CUPA SAN MICHELE

VIA E.A.MARIO

VIA EDUARDO NICOLARDI

VIA ENRICO PESSINA

VIA FILIPPO TURATI

VIA FLOTARD DE LAUZIERES

VIA FRANCESCO CAPPIELLO

VIA GENNARO ASPRENO GALANTE

VIA GIACOMO BRODOLINI

VIA GIUSEPPE MAZZINI

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA GUIDO ROSSA

VIA LANZARA

VIA MARGHERITA DI SAVOIA

VIA MARIO RECANATI

VIA MARIO ZINNO

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’

VIA PAGLIARE

VIA PINI DI SOLIMENE

VIA RODOLFO STANZIALE

VIA SALVATOR ROSA

VIA SALVO D’ACQUISTO

VIA SAN MARTINO

VIA SANDRIANA

VIA SANT’ANNA

VIA UGO FOSCOLO

VIALE FERROVIA

VIALE TARTAGLIA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.