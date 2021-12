San Giorgio a Cremano – Ruba uno stereo da un’auto parcheggiata, fermato 44enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Buongiovanni a San Giorgio a Cremano una persona che stava uscendo dall’abitacolo di un’auto parcheggiata con in mano uno stereo e che, alla vista dei poliziotti, si è data alla fuga.

Ne è nato un breve inseguimento terminato in via Salvatore di Giacomo dove l’uomo è stato bloccato e trovato in possesso di arnesi atti allo scasso; inoltre, gli operatori hanno accertato che la portiera del veicolo era stata forzata.

R.G, 44enne sangiorgese con precedenti di polizia, è stato arrestato furto aggravato.