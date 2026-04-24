San Giorgio a Cremano – Ruba in un esercizio commerciale, arrestato 23enne

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale, per furto con strappo.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti a San Giorgio a Cremano per la segnalazione di un furto in atto in un esercizio commerciale.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che il 23enne era stato fermato dal titolare dell’esercizio in questione in quanto, poco prima, dopo aver provato alcuni capi di abbigliamento, si era avvicinato alla cassa per effettuare il pagamento, ma si era dato alla fuga dopo aver strappato il sacchetto contenente i capi dalle mani del cassiere.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.