San Giorgio a Cremano – Rissa in strada, ferito un carabiniere. Zinno: “Brutto episodio, è necessario un incremento delle Forze dell’Ordine”

“Cari concittadini, nella tarda serata di ieri due carabinieri in servizio sono rimasti feriti mentre cercavano di sedare una rissa tra due persone, nata per futili motivi, al confine tra Portici e San Giorgio a Cremano.

I due militari in servizio, nel tentativo di placare gli animi, sono stati invece aggrediti da uno dei due litiganti e ora si trova ai domiciliari per resistenza pubblico ufficiale, in attesa di giudizio.

Appena ho appreso la notizia ho contattato i responsabili dell’ Arma, innanzitutto per verificare le condizioni di salute dei due militari, che per fortuna non sono gravi, poi per esprimere solidarietà all’Arma dei Carabinieri ma soprattutto per ringraziarli del lavoro che quotidianamente svolgono sul nostro territorio.