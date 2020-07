San Giorgio a Cremano – Rinascimento Partenopeo presenta la propria lista a sostegno del candidato sindaco Marino

Con l’impulso del socio fondatore Fabio Antonelli, Rinascimento Partenopeo ha deciso di presentare una propria lista alle comunali di San Giorgio a Cremano. “Stiamo crescendo su tutti i territori e vogliamo partecipare ad un progetto di rinascita su tutta l’area metropolitana, per questo abbiamo deciso di sostenere il progetto Laboratorio Civico a sostegno del candidato Sindaco Gianni Marino”. Commenta così questa iniziativa il Presidente di Rinascimento Partenopeo Riccardo Guarino. “Riteniamo infatti che bisogna avvicinare professionisti, imprenditori e società civile per portare nuovamente competenza all’interno dell’amministrazione comunale e per questo saremo presenti con la nostra lista su San Giorgio a Cremano, spiega Guarino. L’agenda politica 2020-2025 dovrà portare a compimento alcuni punti fondamentali dell’azione di governo rispetto ai quali, l’associazione Rinascimento Partenopeo, che già opera sul territorio di Napoli città con grandissimi risultati e impegno civico, presenterà al candidato sindaco le proprie linee programmatiche. Quelle che la politica in tempo di campagna elettorale chiama “priorità” devono da subito essere provvedimento concreto per premiare chi in questa città svolge un lavoro importante, giusto ed equo per dare al territorio una visione chiara di sviluppo, prosegue Guarino. Occorre da subito agire e quindi pensare di incrementare in maniera significativa le risorse a favore delle Consulte comunali, secondo quel criterio di sussidiarietà che pone le associazioni ad un livello paritario rispetto alla pubblica amministrazione; costruire una mappatura delle attività economiche del territorio al fine di effettuare interventi mirati di sostegno a quelle in difficoltà e al contempo orientare lo sviluppo verso assets strategici per la città stessa; promuovere la cultura e il turismo, quali volano per lo sviluppo del territorio per creare opportunità occupazionali; d’intesa con gli organi competenti e le associazioni sindacali, creare un piano di sostegno allo sviluppo dell’occupazione giovanile. Rispetto a questi pilastri di intervento immediato e diretto che saranno sviluppati ed implementati dai promotori, occorre rimarcare alcuni punti che rappresentano un “patrimonio ideale di tutti”, ovvero la messa in sicurezza e difesa del territorio, la tutela della salute dei cittadini, la tutela delle fasce più deboli, il rilancio delle attrattive di cultura e storia che la città di San Giorgio a Cremano offre e la riappropriazione degli spazi pubblici per le famiglie e per i giovani, che passa attraverso la partecipazione concreta alle azioni locali. Rinascimento Partenopeo nell’ottica di rilancio della Città di Napoli affianca e sostiene un progetto di crescita civica della Città di San Giorgio a Cremano sposando un progetto valido, reale, concreto e sostenibile per tutti. L’impegno dei componenti di “RINASCIMENTO PARTENOPEO” è formare una squadra forte, competente, aperta a chi intende dare un fattivo contributo, in grado di trasformare queste proposte in atto amministrativo concreto”, conclude Riccardo Guarino.