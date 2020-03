San Giorgio a Cremano – Riaprono le scuole per effetto del DPCM della presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Governo, con il DPCM pubblicato oggi in “materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha stabilito che cessano di produrre effetto tutti i Decreti Legge precedenti e ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente adottata per contrastare l’emergenza Coronavirus. Per gli effetti di questa decisione l’ordinanza sindacale di chiusura delle scuole e di sospensione di manifestazioni ed eventi in via precauzionale è da considerarsi automaticamente decaduta. Dopo giorni di confusione, finalmente anche i Comuni hanno linee guida chiare dettate dal Governo a cui attenersi nella gestione dell’emergenza.

Per tali motivi, per effetto della decisione del Governo da domani tutte le scuole di ogni ordine e grado sono di nuovo aperte.

“Spero che questa situazione non generi polemiche perchè tutti insieme dobbiamo aver fiducia nelle istituzioni e rispettare gli atti e i provvedimenti emanati – spiega il Sindaco Giorgio Zinno. Voglio rassicurare tutti: le Istituzioni hanno sotto controllo l’unico caso di coronavirus accertato a San Giorgio a Cremano che spontaneamente ha effettuato il tampone. Al momento non appaiono esserci particolari rischi per la generalità della popolazione e tutte le azioni precauzionali messe in atto dagli Enti preposti tra cui il comune sembrano dimostrare efficacia. La popolazione, a cui va il mio ringraziamento, ha lodevolmente evitato la diffusione di una psicosi e tutti insieme dobbiamo continuare a mettere comunque in atto le precauzioni igieniche indicate dal Ministero della Salute.

In ogni caso si invitano, in via precauzionale, i titolari di esercizi commerciali, palestre e di qualsiasi altro locale aperto al pubblico, ad effettuare costanti interventi di pulizia e disinfezione delle superfici con prodotti chimici disinfettanti. Infine – conclude – ci sono stati segnalati delinquenti che, girando per i negozi, agitano lo spauracchio di pesanti multe in caso non vengano effettuati tali interventi: questo è falso ed invitiamo i cittadini a segnalare chi sta speculando su questa emergenza. Gli uffici comunali continueranno a dare informazioni e chiarimenti a tutti i cittadini che ne avessero bisogno. Resta, in ogni caso, convocato in seduta permanente il comitato operativo comunale di protezione civile”