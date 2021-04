San Giorgio a Cremano – Riapre il mercato all’aperto non alimentare

Riapre mercoledì 21 aprile, il mercato all’aperto non alimentare, nell’area di via Manzoni, in virtù del ritorno della Campania in zona arancione. L’amministrazione guidata dal Sindaco Giorgio Zinno, ha valutato tutte le misure per garantire la massima sicurezza. Per questo motivo, l’accesso al pubblico è consentito dalle ore 9.00, al fine di evitare assembramenti di persone in concomitanza con l’ingresso dell’Istituto scolastico Don Milani che si trova di fronte a quello dell’area adibita a mercato. L’ingresso, così come l’uscita per gli avventori, sarà infatti da via Cupa San Michele. I percorsi saranno comunque separati da transenne per garantire il distanziamento fisico.

Per i commercianti, come già stabilito in precedenza, l’ingresso è invece su via Manzoni. Agenti di Polizia Municipale controlleranno i varchi e vigileranno anche all’interno dell’area, assicurando che non si creino assembramenti o situazioni a rischio.

“Abbiamo valutato le soluzioni migliori per riprendere le attività mercatali – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno – pertanto invitiamo tutti a rispettare gli orari indicati e a mantenere comportamenti responsabili, al fine di tornare pian piano alla normalità, risollevando questo comparto produttivo e allo stesso tempo tutelando i cittadini”.

Intanto da lunedì hanno riaperto anche i parchi pubblici, che erano stati chiusi da una precedente ordinanza e gli uffici pubblici secondo gli orari in vigore. Anche al cimitero tornano gli accessi senza limitazione, purchè all’interno venga garantito il distanziamento fisico.

“Anche adesso è il momento della responsabilità – continua il Primo Cittadino – altrimenti vanificheremo tutti gli sforzi fatti finora. Sono certo che la comunità risponderà come sempre con coscienza e serietà”.