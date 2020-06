San Giorgio a Cremano – Proseguono gli interventi di manutenzione degli istituti scolastici

“Cari concittadini, come da programma, proseguono gli interventi di manutenzione degli istituti scolastici sul nostro territorio”. Lo rende noto il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.

“Dopo il ripristino della copertura nel plesso Don Milani, dove i lavori sono già terminati, compresa la manutenzione dei servizi igienici, sono iniziati anche quelli nel plesso Rodari, che fa parte dell’I.C Massimo Troisi, continua il sindaco.

Qui nell’ottica della sicurezza nelle scuole e dell’abbattimento delle barriere architettoniche, d’accordo con l’assessore Eva Lambiase si procederà all’impermeabilizzazione del lastrico solare e al rifacimento di parte dei bagni posti al piano terra. Interventi straordinari per rendere più sicura e pulita la scuola.

Proprio al piano terra inoltre, verrà realizzato ex novo un bagno per i diversamente abili, finora presente solo al piano superiore e accessibile con ascensore per abbattere qualsiasi barriera architettonica.

Progressivamente inizieremo, nei prossimi giorni, anche gli interventi presso i plessi Formisano (I.C. Don Milani- Dorso) e Noschese (I.C. IV Stanziale), spiega Zinno.

Insieme ai dirigenti scolastici, che stanno programmando un immane lavoro in attesa degli indirizzi del M.I.U.R., stiamo programmando la ripresa della attività scolastiche, tra l’altro, rendendo sempre più sicure e accoglienti le nostre strutture.

A breve, avuto gli indirizzi del Ministero, incontreremo i dirigenti scolastici per fare un punto sulla situazione attuale e programmare al meglio la ripresa delle lezioni del nuovo anno scolastico.

L’obiettivo è continuare ad essere un’eccellenza nel panorama scolastico. Grazie alla sinergia tra l’amministrazione e il mondo della scuola, che rappresenta una eccellenza grazie ai docenti e ai dirigenti scolastici del territorio, stiamo lavorando per fare in modo che i nostri ragazzi ritornino al più presto alla normalità, riappropriandosi al meglio dei loro spazi scolastici e tornando a vivere di persona il rapporto con i propri compagni e i propri docenti”, conclude Zinno.