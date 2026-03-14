Siamo in Corso Garibaldi e i carabinieri già sanno dove porre la loro attenzione. Lì alla fine di un vicoletto c’è una possibile piazza di spaccio.I militari sono li di fronte. Da quella stradina che porta ai portoni e ai box esce un ragazzo, si guarda intorno, è agitato. Controlla che nessuno lo stia guardando e va via. I carabinieri, attraversano la strada e entrano nel vicoletto. Giù in fondo c’è una porta in ferro con una tettoia, la luce è accesa.I militari attendono, all’esterno anche delle telecamere che controllano l’ingresso e il perimetro.Esce un uomo. La porta si sta per chiudere ma il piede del maresciallo la ferma. Si fa irruzione.Davanti a loro la più classica delle scene che si può trovare in un ufficio: due uomini una scrivania ed uno schermo.Dietro la scrivania, proprio come un responsabile di un’agenzia di consulenza, un 17enne incensurato. Sul tavolo la droga pronta per il prossimo cliente.Di lato l’altro uomo, osserva scrupolosamente lo schermo di una tv. Sono riprodotte le telecamere che danno all’esterno.E’ tutto in ordine all’interno del locale. Sulla scrivania c’è tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi e a contornare le pareti anche degli scaffali con le provviste: droga sottovuoto e materiale per il confezionamento ancora sigillato.Alla vista dei militari il 17enne si alza e li aggredisce. Anche l’altro si unisce alla colluttazione, ma poi scappa.Il 17enne viene bloccato. Perquisito, viene trovato in possesso di 200euro nascosti nella tasca del gilet.Ben più ampio è il bottino trovato all’interno del deposito. 380 euro all’interno di una cassettina di sicurezza – fungeva verosimilmente da cassa per depositare o dare il resto.Sul tavolo 35 grammi tra cocaina e hashish già pronte per essere vendute. Involucri in cellophane, cucchiaini e un bilancino di precisione. Trovata anche una scheda utilizzata per suddividere la cocaina. La scheda – paradosso – è quella per l’iscrizione come cliente a una nota catena di librerie.Sugli scaffali laterali altre confezioni di droga sottovuoto per un totale di 212 grammi.Sequestrato anche tutto il materiale elettrico: telecamere, tv, dvd e due cellulari.Il 17enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora al centro di accoglienza dei Colli Aminei. E’ caccia al complice.

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