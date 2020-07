San Giorgio a Cremano – Nuovo caso di Coronavirus in città

“Cari concittadini, come sapete vi tengo costantemente aggiornati sulla situazione relativa all’emergenza Covid in città. Purtroppo oggi devo comunicarvi che abbiamo un nuovo positivo. Questo significa che il virus circola ancora e che bisogna tenere alta la guardia”. Così il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.

“La persona in questione ha avuto solo una leggera febbre, ma si è deciso di ospedalizzarla per evitare pericolo di contagi. In poche ore è stata mappata la catena dei contatti per effettuare tutte le verifiche del caso.

Non mi stancherò di ripetere che l’unico strumento che abbiamo per difenderci dal virus é indossare la mascherina, obbligatoriamente nei luoghi chiusi e sui mezzi pubblici e facoltativamente all’aperto; mantenere sempre e comunque la distanza di sicurezza e in generale rispettare le norme per il contenimento del contagio, continua il sindaco.

Per questo sono in corso controlli e attività di prevenzione da parte delle forze dell’ordine, sull’uso delle mascherine e sull’osservanza delle ordinanze regionali, in strada e negli esercizi commerciali e di ristorazione.

Per la nostra sicurezza ho disposto anche il prolungamento dei turni della Polizia Municipale

nei fine settimana fino alle 2 di notte.

Dobbiamo impegnarci tutti, senza superficialità, per non compromettere la nostra salute e quella dei nostri concittadini.

Ancora una volta dimostriamo che siamo una comunità unita e responsabile”, conclude Zinno.