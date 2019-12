San Giorgio a Cremano – Natività Vesuviana: Sabato 28 talenti in scena con il Cremano Talent

Continua il Natale degli eventi gratuiti i per tutti. Gli spettacoli si spostano in Villa Bruno. Venerdì 27, ore 20.30 va in scena il cabaret con un esilarante spettacolo comico dal titolo “A te e famiglia”. Sul palco si alterneranno l’irriverente mattatore Marco Cristi, il vincitore del Premio Troisi 2019, Stefano De Clemente e tanti altri artisti del panorama comico nazionale, coordinati da Francesco Burzo.

Sabato 28 si replica, sempre nelle Fonderie Righetti, alle ore 20.30, con il “Cremano Talent”, l’evento che porta davanti al grande pubblico, artisti professionisti e dilettanti, presentanti da Peppe Iodice con Mariasilvia Malvone. Un evento che si annuncia ricco di talenti, con tante persone che si mettono in gioco e saranno giudicate direttamente dal pubblico.

Domenica 29 dicembre invece è la volta della musica con il “Concerto di Capodanno”, ore 19.30, Fonderie Righetti. Concerto a cura della A.S.D. Ciro Ammendola, mente nella Biblioteca Padre Alagi ( Villa Bruno) “Concerto operistico e canzoni napoletane”, a cura di Leontina Alvano.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

“Gli eventi che abbiamo organizzato per questa Natività Vesuviana – spiega il sindaco Giorgio Zinno – vanno nella direzione del divertimento, ma anche della cultura, della musica e del teatro ma soprattutto della gratuità. Questo aspetto rientra nel nostro modus pensandi, che rispecchia l’idea dell’uguaglianza, dell’aggregazione e del sentirsi comunità, senza distinzione alcuna”.

“Gli eventi non termineranno con la fine del 2019 – aggiunge Pietro De Martino, assessore alla Cultura, ma proseguiranno fino al 19 gennaio 2020, per proseguire con questo clima di festa, serenità e condivisione, confermando sempre San Giorgio a Cremano città della cultura e dell’inclusione”.