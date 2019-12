San Giorgio a Cremano- Nasce il gruppo Italia Viva che sosterrà il sindaco Giorgio Zinno

Anche a San Giorgio a Cremano si costituisce il gruppo consiliare di ITALIA VIVA!

Il presidente del Consiglio Giuseppe Giordano e il consigliere comunale Francesco Iacono costituiscono il gruppo consiliare che aderisce al progetto di Italia Viva .

L’adesione al progetto è il risultato di un percorso condiviso con amici, professionisti, docenti e concittadini che da tempo si prodigano per il territorio a vario titolo.

A coordinare il percorso, insieme alle due figure istituzionali sarà la Dott.ssa Libera D’Angelo professionista da sempre impegnata nel terzo settore che in sontonia con le indicazioni date dal coordinatore Nazionale On. Ettore Rosato si sta impegnando per il radicamento di ITALIA VIVA sul territorio napoletano.

” Si tratta del primo passo di un progetto ambizioso -spiega Giuseppe Giordano- che punta a integrare nella politica locale i tanti cittadini e professionalità che da tempo cercano un luogo da cui far ripartire con nuovo entusiasmo e spirito propositivo il proprio impegno per la città, lontano dalle inutili polemiche e dalle strumentalizzazioni” .