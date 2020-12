San Giorgio a Cremano – Messaggi di speranza dei bambini trasmessi in filodiffusione per le strade della citta’

Messaggi di speranza dei bambini trasmessi in filodiffusione per le strade della città, insieme alle musiche di natale.

E’ quanto l’amministrazione, guidata dal Sindaco Giorgio Zinno, ha pensato per arricchire ulteriormente di iniziative queste festività già segnate da restrizioni e difficoltà economiche.

Si potranno quindi ascoltare le voci dei più piccoli mentre si fa shopping o solo per fare una passeggiata. Insieme alle musiche e agli auguri dei bambini, il Sindaco Giorgio Zinno ha voluto anche che fosse trasmesso un messaggio per ricordare le misure anticontagio, affinchè tutti possano sempre tenere a mente i comportamenti da seguire, senza correre rischi. I messaggi di massimo 20 secondi possono essere inviati a: vocidinatale@e-cremano.it, specificando nel testo della mail l’autorizzazione ad utilizzare l’audio per la trasmissione in filodiffusione. In 24 ore sono già tanti i messaggi di auguri arrivati e l’iniziativa durerà fino alle fine delle festività.

La proposta è condivisa con il Laboratorio Regionale Città dei Bambini e delle Bambine. che giovedì 17 ha celebrato la tappa finale della Staffetta dei Diritti Unicef, in modalità on line, con la neo presidente nazionale Unicef, Carmela Pace.

la Staffetta è iniziata il 20 novembre e ha coinvolto diverse scuole e perfino il Servizio Civile Nazionale dell’UNICEF. Durante questo percorso virtuale sono state create relazioni proficue e costruttive e per comporre una RETE virtuosa, simbolo di questa edizione 2020.

“Nelle maglie di questa rete – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno – abbiamo messo in funzione quel genere di “anticorpi” che possono mutare la natura emergenziale di questo problema in un’opportunità di crescita. Allo stesso modo, con l’iniziativa delle voci di Natale, abbiamo arricchito queste festività di idee intelligenti per riempire questi giorni di speranza”.

La Staffetta, promossa dal Comitato Regionale e dai Comitati Provinciali della Campania per l’UNICEF, è un percorso propedeutico alla Celebrazione dell’anniversario della CONVENZIONE DEI DIRITTI DEI BAMBINI che speriamo di poter celebrare in presenza tutti insieme come ogni anno.