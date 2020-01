San Giorgio a Cremano – Marino: “Presidi e videosorveglianza azioni da mettere in campo per rendere la città sicura”

Comunicato Stampa

I consiglieri Farina e Arpaia chiesero un consiglio comunale dedicato alla sicurezza . Il sindaco assente. Fu riconvocato il 10 dicembre e il sindaco ancora assente. Queste sono le cose serie dichiarano i consiglieri del Laboratorio Civico.

Stanotte un’altra bomba nel cuore della città, Giovanni Marino candidato Sindaco dichiara: “Serve coesione politica, sforzi organizzativi, dedizione, amore per la citta’. Occorre agire sulla cultura della Legalita’ nelle scuole, nelle parrocchie, tra i cittadini e con la presenza delle forze dell’ordine. Tavolo Interforze, presidi permanenti, efficientamento del servizio di videosorveglianza, coordinamenti istituzionali.

Queste le azioni da mettere in campo e subito per rendere San Giorgio vivibile e sicura.