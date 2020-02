San Giorgio a Cremano – Marino: “Alle allusioni rispondo con la verità, la città al centro delle nostre idee”

Duro sfogo social del candidato sindaco Giovanni Marino che spegne le polemiche nelle ultime ore e fa chiarezza su un manifesto apparso in città :

“Provano a Tacermi, a silenziarmi con metodi infami. Un manifesto anonimo, allusivo e minaccioso quanto falso nel contenuto. Giro tra la gente, propongo soluzioni per le case confiscate alla camorra , coinvolgo personalita’ dello Stato per garantire Sicurezza e Legalita’ e chi ha paura fa affiggere manifesti anonimi, denigratori e falsissimi per evitare il confronto su contenuti e proposte nell’interesse di una Citta’ ormai spenta. Mi hanno insegnato che alle minacce si offre il petto, alle allusioni la verita’, alle offese le proposte.Continuero’ a mettere San Giorgio a Cremano al centro delle nostre idee, senza paura, favorendo sempre confronto e dialogo e mai mai scendero’ ai vostri beceri livelli.”