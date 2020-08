San Giorgio a Cremano – Marino a Zinno: “Non usare le stanze del Comune per incontri politici ed elettorali”

Caro Zinno da oggi concorri insieme ad altri quattro cittadini sangiorgesi alla carica di Sindaco.

Puoi adottare, da Sindaco uscente, solo atti urgenti e indifferibili.

NON Dovresti usare il profilo istituzionale per fare propaganda politica, camuffata da provvedimenti istituzionali.

NON dovresti mischiare l’emergenza Covid con attacchi agli altri candidati.

NON puoi usare le stanze del Comune per incontri politici ed elettorali. Affitta, piuttosto,un comitato elettorale con soldi tuoi.

Si chiama RISPETTO per gli avversari ma soprattutto per le ISTITUZIONI che si rappresentano e per gli elettori, i concittadini, i sangiorgesi.

Giovanni Marino