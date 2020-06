DI SEGUITO IL POST DEL PRIMO CITTADINO GIORGIO ZINNO

“Cari concittadini,

gli interventi di manutenzione delle scuole proseguono senza sosta secondo il calendario stabilito con l’obiettivo di offrire, alla ripresa dell’anno scolastico, strutture scolastiche sempre più sicure e ben manutenute per i nostri studenti, i docenti e tutto il personale scolastico.

Questa mattina sono partiti i lavori presso il Plesso Formisano ( I.C. Don Milani-Dorso).

In particolare si tratta di interventi di “risanamento conservativo” dei locali interrati, che verranno ripristinati per garantire igiene e pulizia dell’area sottostante la struttura e verrà anche rifatto l’impianto elettrico.

Si tratta di interventi di risanamento, quindi non si interviene sulla staticità della struttura, in quanto non vi sono e non vi sono mai stati pericoli in tal senso. I lavori sono finanziati con i fondi del Miur – “Infanzia 0-6 anni”.

Intanto, d’accordo con l’assessore Eva Lambiase, nei giorni scorsi sono stati effettuati anche i lavori della copertura nel plesso Don Milani, compresa la manutenzione dei servizi igienici e sono iniziati anche quelli nel plesso Rodari, che fa parte dell’I.C Massimo Troisi con l’impermeabilizzazione del lastrico solare e il rifacimento di parte dei bagni posti al piano terra.

Interventi straordinari per rendere, anche qui, più sicura e pulita la scuola.

Progressivamente inizieremo, nei prossimi giorni, anche i lavori presso il plesso Noschese (I.C. IV Stanziale).”