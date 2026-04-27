San Giorgio a Cremano – Mancanze d’acqua per lavori il 29 aprile: le info

Gori comunica che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 22:00 di mercoledì 29 aprile 2026, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

VIA BUONGIOVANNI

VIA GIOSUE’ CARDUCCI

VIA SALVATOR ROSA

VIA SALVO D’ACQUISTO

VIA TUFARELLI

VIA UGO FOSCOLO

VIA UGO LA MALFA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.