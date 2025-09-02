GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO:
VIA BUONGIOVANNI
VIA LUCA GIORDANO
VIA PITTORE
VIA SALVATOR ROSA
VIA SALVO D’ACQUISTO
VIA TUFARELLI
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:00 di martedì 2 settembre 2025.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
YouTube
RSS