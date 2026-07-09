GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO:
CORSO UMBERTO I
LARGO ARSO
PIAZZA MASSIMO TROISI
PIAZZA MUNICIPIO
PIAZZA TRENTO E TRIESTE
VIA ANTONIO GRAMSCI
VIA BOTTEGHELLE
VIA BRUNO BUOZZI
VIA CARCERI VECCHIE
VIA EDUARDO NICOLARDI
VIA ENRICO PESSINA
VIA FILIPPO TURATI
VIA FLOTARD DE LAUZIERES
VIA FRANCESCO CAPPIELLO
VIA GENNARO ASPRENO GALANTE
VIA GIUSEPPE MAZZINI
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA GUIDO ROSSA
VIA MARIO ZINNO
VIA PAGLIARE
VIA PRINCIPE DE’ LIGUORI
VIA SAN MARTINO
VIA SANT’ANNA
VIALE FERROVIA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:00 di giovedì 9 luglio 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
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