San Giorgio a Cremano – Lo sfogo del Presidente del Forum dei Giovani: “Mai uno spazio per le nostre proposte, assenza totale!”

Duro lo sfogo social di Xheseda Dumani, presidente del forum dei giovani di San Giorgio a Cremano, che con un post evidenzia la mancanza di collaborazione dell’ente negli ultimi due anni:

“Vedo la mia homepage bombardata di post propagandistici.

Come per la propaganda fu sfruttata la mia elezione a presidente del forum dei giovani (bella la storia della giovane extracomunitaria che ce l’aveva fatta!). Ma, dopo i post e le foto, ASSENZA TOTALE!!!

Con fatica abbiamo cercato di ricostruire un Forum morto da tempo. Abbiamo iniziato a chiedere ai giovani (iscritti ma soprattutto non iscritti al forum) cosa volevano che facessimo somministrando loro un questionario. Siamo andati nelle scuole, siamo stati per strada ad incontrarli, memori dei bandi arrivati “dall’alto” e andati deserti o quasi.

Abbiamo dunque strutturato un corso di formazione in ambito informatico e uno in ambito fotografico. Abbiamo cercato di mettere al centro i nostri luoghi proponendo un fotocontest con tema”la nostra città”, avevamo proposto una serie di eventi musicali, avevamo programmato un cineforum.

Ma mai uno spazio o un euro è stato dedicato alla loro realizzazione.

Mai il presidente del forum è stato contattato o coinvolto nelle “politiche(?)” giovanili. L’attenzione di chi amministrava non era affatto rivolta al forum o ai giovani ma solo a comparire sui social, tant’è vero che anche quando, raramente, si è organizzato un evento con i giovani lo venivo a scoprire dai suddetti post propagandistici.

Il colmo, infine, è stato, quando, con sforzo ed autotassazione, eravamo riusciti ad organizzare un punto di aggregazione al polifunzionale, trasformando la stanza dataci dopo numerose lotte in aula studio, e che, prontamente, dopo poco ci veniva sottratta per affidarla all’associazione nazionale carabinieri.

Allora ho capito una cosa: quello che si fa, non si fa perché migliora la nostra cittadina, ma perché DEVE AVERE ALMENO UN RITORNO ELETTORALE!!! Ed i giovani non sono un buon elettorato

Per cui, ragazzi cari se pensate di contare più di zero sapete a chi non dare il vostro appoggio, a chi, in due anni ci ha solo ignorati!”