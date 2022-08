San Giorgio a Cremano – ll Centro Vaccinale restera’ aperto nel mese di Agosto

San Giorgio a Cremano, 2 agosto 2022 – In seguito alla richiesta inviata dal Sindaco Giorgio Zinno alla Direzione Generale della Asl Na 3 Sud, venerdì 29 luglio, non appena fu comunicata la decisione di sospendere le attività di vaccinazione del Polo di via Mazzini per il mese di agosto, oggi abbiamo ufficialmente ricevuto una nota con cui l’azienda sanitaria ha rivisto la sua decisione, stabilendo che il Centro resterà aperto nei seguenti giorni e orari:

2, 5, 8, 9, 12, 17, 23, 24, 26, 31 agosto – dalle 9.00 alle 13.00 (ultimo accesso alle ore 12.30).

“Un obiettivo raggiunto nell’interesse della nostra comunità – spiega il Sindaco Giorgio Zinno – in quanto consente a chi vuole sottoporsi alla quarta dose, per lo più fragili ed anziani, di farlo con tutta serenità anche in questo periodo e, allo stesso tempo a chi deve ricevere le seconde o terze dosi, di rispettare le scadenze senza dover slittare oltre”.

La richiesta di non sospendere le somministrazioni ad agosto è stata motivata dall’affluenza di persone che quotidianamente si stanno recando presso la struttura per ricevere il vaccino, nonché dalla disponibilità dei medici di medicina generale che si mettono al servizio dell’utenza per tutto il mese, e dei volontari di Protezione Civile presenti presso la struttura, anche in virtù del servizio di assistenza agli anziani che stanno svolgendo proprio in questo periodo.

Il Sindaco ha sentito più volte in questi giorni la Dott.ssa Maria Teresa Stocchetti, Direttrice del Distretto 54, con cui ci si sono confrontati sulle necessità della comunità sangiorgese e sulle motivazioni dell’Asl circa l’iniziale decisione di chiudere. “Alla fine – conclude Zinno – ha prevalso il buon senso e per questo ringrazio anche il Dott. Ciro Cozzolino, coordinatore dei medici di medicina generale dell’Als Na 3 Sud e di San Giorgio a Cremano, il Dott. Sergio De Angelis e il Dott. Renato Famularo, interlocutori comuni per ottenere la riapertura del centro vaccinale.