GORI comunica che per , sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 22:00 di giovedì 16 ottobre 2025, nelle seguenti zone di SAN GIORGIO A CREMANO:
VIA SALVATORE DI GIACOMO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
