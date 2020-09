San Giorgio a Cremano – Laboratorio Civico, scuola: “Cedole librarie inevase, comune amministrato poco e male”

Comunicato stampa Laboratorio Civico

“Alunni di serie A e serie B

Scuole private e paritarie hanno già accolto i bambini nelle proprie aule.

Sanificate?

La scuola pubblica ancora non inizia e in tanti lamentano l’incertezza anche di un’eventuale partenza del servizio di refezione.

Intanto a San Giorgio a Cremano mentre i cittadini aspettano il pagamento delle cedole librarie 2015 inevase dal Comune accade l’inaspettato.

Nelle scuole paritarie già sono stati consegnati i libri 2020 nonostante il bando per l’accreditamento per le librerie per la fornitura dei testi alle scuole primarie scada il 10 settembre alle ore 12.

Nessun controllo del

Comune solo furbizia in un Comune amministrato poco e male”