San Giorgio a Cremano – Laboratorio Civico: “Il COVID non è una passerella ma una seria assunzione di responsabilità”

Comunicato stampa laboratorio Civico

“Parte uno screening per gli insegnanti in una sede comunale.

Il centro polifunzionale non è una struttura adeguata.

Chi garantisce che ci siano le condizioni igienico- sanitarie?

La struttura è stata interamente sanificata?

Le Asl hanno previsto che siano i medici di base nei loro studi a farlo mentre a San Giorgio diventa sempre oggetto politico e strumentale per di più a 20 gg dalle elezioni.

Nessuna precauzione per 60 operatori sociali che fanno assistenza domiciliare ad anziani e persone speciali.

Nessuna sanificazione di strade e beni comuni da mesi dopo spot ridicoli e ingannevoli.

Il covid non è una passerella ma una seria assunzione di responsabilità nel rispetto di chi si ammala e di chi rischia. Eroi li chiamavamo solo poche settimane fa”

Laboratorio Civico .