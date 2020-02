San Giorgio a Cremano – Laboratorio Civico: “Basta poltrone inutili come merce di scambio, città spenta”

Comunicato Stampa Laboratorio Civico

“Assistiamo sbigottiti alle folgorazioni sulla Via di Damasco di alcuni esponenti politici che fino a qualche giorno fa esprimevano critiche feroci verso l’Amministrazione Comunale. È evidente che le sedie in circolo hanno lasciato il posto al tavolo quadrato intorno al quale accomodarsi. Continuiamo per la nostra strada ancora più convinti di rappresentare l’unica idea valida di rilancio della Città.

E’ finito il valzer di poltrone inutili a due mesi dalle elezioni utilizzate come merce di scambio senza che si possi l’attenzione invece sulle condizioni di una Citta spenta.??“