San Giorgio a Cremano – La ricercatrice Spigno in campo con Marino: “Promuovere iniziative durature nel tempo”

Comunicato stampa Patrizia Spigno



Ricercatrice, esperta in agrobiodiversità da anni impegnata per la conservazione del patrimonio di varietà di ortaggi storici e tradizionali della Campania e per la valorizzazione dei saperi e dei sapori locali e per la salvaguardia dell’ambiente attraverso la realizzazione di progetti finanziati in ambito regionale, nazionale ed europeo.

Davanti ad una situazione che vede la nostra città in difficoltà oggettiva, si sente il bisogno di non tirarsi più indietro, di impegnarsi in prima persona, soprattutto per rappresentare le esigenze di cambiamento, provando a restituirle l’identità perduta, fatta di innovazione e cultura. San Giorgio a Cremano è stata per anni un modello virtuoso del “saper fare”, un punto di riferimento per le comunità limitrofe e per la stessa Regione Campania. Vogliamo riprendere un cammino, provando a dare alla città il ruolo che merita nel panorama vesuviano e regionale, promuovendo progettualità che mettano assieme ambiente e innovazione, rilanciando i saperi tradizionali, il potenziale dei giovani, la cultura. Vogliamo promuovere iniziative durature, che siano persistenti nel tempo e nella sostanza, coerenti e di ampio respiro. Le ragioni di cui sopra sono alla base della mia candidatura al consiglio comunale di San Giorgio a Cremano. Raccolgo e ringrazio l’invito di Giovanni Marino (candidato sindaco) che ha ritenuto accogliere, nella Sua piattaforma politica, le mie esperienze come cultrice della Biodiversità Vesuviana, per metterle a disposizione della città.