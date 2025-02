San Giorgio a Cremano – La città celebra il compleanno di Massimo Troisi con un tributo a Pino Daniele

Buon Compleanno Massimo! il 19 febbraio San Giorgio a Cremano celebra il compleanno dell’ indimenticabile Massimo Troisi. Un appuntamento annuale ormai, in cui, attraverso il Sindaco Giorgio Zinno, la comunità rende omaggio al suo illustre concittadino, simbolo universale di arte e grande umanità. Alle 18:00, presso la Fonderia Righetti in Villa Bruno, vi sarà un evento speciale dal titolo “E’ nata una Stella”, dedicato quest’anno all’amicizia fra Massimo Troisi e Pino Daniele, scomparso esattamente dieci anni fa. Un tributo, con cui si celebrerà anche la profonda amicizia che legava i due artisti.

Saranno presenti Giorgio Verdelli, regista, sceneggiatore e autore del film su Pino Daniele, “Il tempo resterà”; Gaetano Daniele, produttore cinematografico; Gianni Valentino, scrittore giornalista del quotidiano La Repubblica e il critico cinematografico Francesco della Calce. Il talk show sarà arricchito dalla presenza dell’attrice Gioia Miale. Condurranno Enzo Agliardi e Susy Amrouso. Ad aprire la serata, l’esibizione dell’orchestra Lazzari e Briganti che si esibirà in un repertorio di Pino Daniele.

“L’amicizia fra Massimo Troisi e Pino Daniele ha dato vita a momenti indimenticabili, sia sul piano artistico che umano– ha detto il Sindaco Giorgio Zinno. Con la loro arte autentica e profondamente radicata nella cultura napoletana, hanno saputo trasformare linguaggio, film e musica in un patrimonio collettivo, creando un senso di appartenenza e identificazione che ancora oggi vive nei cuori di chi li ha amati e continua a ispirare nuove generazioni. L’intento, condiviso con il vicesindaco Pietro De Martino, è infatti quello di far rivivere in una serata speciale questo straordinario connubio tra due leggende, condividendone emozioni ed autenticità, attraverso chi li ha conosciuti e apprezzati sotto il profilo artistico ed umano”.