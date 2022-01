San Giorgio a Cremano – La Buttol inaugura la casa dell’acqua per ridurre il consumo di plastica

Questa mattina è stata inaugurata la “Casa dell’acqua” a San Giorgio a Cremano, alla presenza dei vertici dell’amministrazione comunale. Una fornitura programmata della Buttol Srl l’ambito dell’appalto di igiene urbana.

Si trova in via Bachelet, adiacente al mercato alimentare coperto e consentirà da oggi di prendere acqua purificata, semplice o frizzante al costo di 5 centesimi al litro. Il distributore funzionerà 24 ore su 24 ed è disponibile non solo per i residenti ma per chiunque voglia utilizzarlo

Per prelevare l’acqua dal distributore basterà introdurre in monete un minimo di 5 centesimi per riempire mezzo litro o un litro diminuendo al minimo l’uso della plastica nelle nostre case.Dalla prossima settimana saranno disponibili anche delle card ricaricabili che consentiranno di prelevare acqua a partire da 2,5 centesimi per mezzo litro. La card potrà essere ritirare presso l’info point di via Mazzini al costo di 5 euro.

I filtri di purificazione vengono cambiati ogni 4 mesi garantendo sempre acqua controllata, pulita e purificata batteriologicamente. Inoltre l’impianto verrà periodicamente sanificato. Porterà innegabili benefici sia all’ambiente con meno CO2, meno produzione di bottiglie in plastica e meno rifiuti da smaltire.

Da domani quindi anche San Giorgio a Cremano disporrà di questo nuovo sistema di erogazione, per cui è raccomandato di utilizzare preferibilmente bottiglie di vetro, accuratamente lavate prima dell’uso.

Questa è la prima casa dell’acqua. A breve ne verrà aperta una seconda in via Cappiello.