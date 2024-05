San Giorgio a Cremano – Intercettato subito dopo la rapina, arrestato 27enne

Nel pomeriggio di ieri, una ragazza si è recata dagli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano per denunciare di aver subito, poco prima in via Salvator Rosa a San Giorgio a Cremano, una rapina da parte di un soggetto che, dopo averle strappato la borsa con violenza, si era dato alla fuga.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno rintracciato e bloccato il soggetto in questione in un esercizio commerciale poco distante.

Per tali motivi, un 27enne di Massa di Somma è stato tratto in arresto per rapina; la borsa, invece, è stata restituita alla legittima proprietaria.